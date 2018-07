EN DIRECT - Le caïd Redoine Faïd s'évade de la prison de Réau en hélicoptère, le plan épervier déclenché

Toutes les polices et gendarmeries d'Ile-de-France recherche actuellement Redoine Faid et ses complices. Le braqueur récidiviste âgé de 46 ans s'est évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) ce dimanche en fin de matinée à l'aide d'un hélicoptère retrouvé incendié à Gonesse, à 60 km de là. L'homme purgeait une peine de 25 ans de prison après sa condamnation pour un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à une policière municipale.





Les faits ont été confirmés à LCI par la direction de l'administration pénitentiaire. A 11 h 20, trois hommes armés se sont présentés au parloir pour demander sa libération. Dans le même temps, un hélicoptère s'est posé dans la cour de l'établissement, emportant le détenu.





L'hélicoptère s'est posé vers 12 h 30 à Gonesse, commune de Val d'Oise, au nord de Paris. Le pilote, retrouvé à bord, semble avoir en fait été pris en otage par deux individus armés, qui l'ont contraint à se poser dans la cour du centre pénitentiaire. L'équipe aurait maintenant pris la fuite à bord d'un véhicule léger.





La police judiciaire a été saisie de l’évasion. "Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif. Toutes les unités territoriales de la police et de la gendarmerie ont notamment été immédiatement alertées des faits et des dispositifs coordonnées de contrôle et d’interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices", indique le ministère de l'Intérieur à LCI.





> Suivez en direct les dernières informations sur cette évasion