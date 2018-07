EN DIRECT - Evasion de Redoine Faïd : ses complices auraient repéré les lieux "avec des drones"

Chasse à l'homme





L'hélicoptère s'est posé ensuite à Gonesse, commune de Val d'Oise, au nord de Paris. Le pilote, retrouvé, n'a pas été blessé. Les fugitifs, eux, se sont ensuite enfuis à bord d'une berline noire puis ont changé de véhicule à Aulnay-sous-Bois où une photo montre les complices présumés à bord d'une camionnette blanche à la sortie du centre commercial Paris Nord. La police judiciaire a été saisie de l’évasion. "Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif. Toutes les unités territoriales de la police et de la gendarmerie ont notamment été immédiatement alertées des faits et des dispositifs coordonnées de contrôle et d’interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices", indique le ministère de l'Intérieur à LCI.





> Suivez en direct les dernières informations sur cette évasion