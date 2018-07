EN DIRECT - Nantes : nouvelle nuit de violences, 11 interpellations

COLLOMB





Le ministre de l'Intérieur condamne avec la plus grande fermeté les violences urbaines et dégradations survenues dans la nuit. Il s'associe "aux appels au calme formulés ce matin par les élus et responsables locaux", a-t-il affirmé dans un communiqué. "Tous les moyens nécessaires sont actuellement mobilisés, et le seront le temps qu'il faudra, pour apaiser la situation et prévenir tout nouvel incident".