EN DIRECT - Pagaille à Montparnasse : les 3/4 du trafic assurés, découvrez les trains supprimés

PRESSION





"On travaille pour faire le maximum afin d’acheminer les voyageurs", a souligné Rachel Picard qui a rappelé que la situation ne relevait "pas de notre responsabilité. Il n'y a pas de panne à la SNCF, tout fonctionne correctement." Et la directrice générale de Voyages SNCF a remis un peu de pression sur la RTE, responsable du poste électrique d'Issy-les-Moulineaux qui a pris feu. "On nous annonce que pendant six jours, l'installation sera sans électricité alors que c'est un site névralgique du transport à Paris. On demande à RTE une solution en urgence."