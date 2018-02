EN DIRECT - Procès Fiona : 30 ans de prison requis en appel contre la mère et son ex-compagnon

Comme ce fut le cas en première instance à l'automne 2016, 30 ans de prison ont été requis en appel ce samedi après-midi contre Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille, et Berkane Makhlouf, son ex-compagnon, dans le cadre du procès de la disparition et de la mort de Fiona. Après les plaidoiries des avocats, le jury se retirera pour délibérer. Il devrait rendre son verdict au plus tard dimanche matin.





Il s'agit des mêmes réquisitions que lors du premier procès qui s'était tenu devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. A son issue, la jeune femme avait finalement été acquittée des faits criminels - les coups fatals à Fiona - et condamnée à cinq ans de prison pour avoir menti à son sujet. Berkane Makhlouf avait quant à lui écopé de 20 ans de réclusion pour l'ensemble des faits.





Vous pouvez suivre la fin de ce procès en direct avec notre envoyé spécial Thibault Malandrin.