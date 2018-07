EN DIRECT - Panne à Montparnasse après un incendie : la SNCF pense pouvoir assurer 60 à 70% du trafic samedi

En plein week-end de grand départs, et de surcroît, en pleine canicule, cet incendie tombe au plus mal pour la SNCF. Depuis la mi journée, un important feu sur un poste électrique situé au sud de Paris provoque l'interruption totale du trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. L'incendie s'est déclenché en fin de matinée, à Issy-les-Moulineaux aux portes de Paris. Un porte-parole des pompiers de Paris a indiqué à LCI que le feu s'était déclaré à partir d'un transformateur électrique, situé au pied d'un bâtiment Microsoft et des lignes du RER C à proximité du boulevard périphérique.





Les pompiers de Paris étaient toujours sur place en début d'après-midi. L'incendie n'a pas fait de blessés mais ses conséquences sont considérables pour des milliers de voyageurs : toutes les circulations au départ et à l'arrivée de la gare Paris Montparnasse ont été interrompues. Les TGV mais aussi les Transiliens sont concernés sauf le RER C dans sa partir Ouest.





La SNCF a rapidement indiqué qu'elle n'était pas responsable de cet arrêt des trains et tente, depuis, d'informer au mieux les voyageurs bloqués.





Suivez, dans le live ci dessous, les dernières informations sur cet incident et sur les conditions de trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse.