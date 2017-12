Endive de la trinité, homme nu de Lamballe, partie de bowling douloureuse… Les cinq faits divers WTF de Noël

Au lendemain de Noël, un homme de 20 ans se dispute avec un ami à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), relate Ouest-France. L’origine de la querelle ? L’un aurait supprimé l’autre de ses amis Facebook. Fortement imbibé d’alcool et très remonté, le jeune homme quitte les lieux et prend le volant. Sur la route, il fait un accrochage et c’est le père de son ami qui lui vient en aide. Pas de quoi calmer ses ardeurs puisqu’une fois arrivé chez ses parents, il fabrique un cocktail Molotov.





Un objet incendiaire qu’il lancera sur le garage du père de son ami quelques instants plus tard. L’incendie est finalement maîtrisé et la gendarmerie contactée. Invité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Angers, l'homme est décrit comme instable et lunatique. L’affaire est ainsi renvoyée au 21 février, dans l’attente d’une expertise psychologique.