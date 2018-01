Enlèvement du petit Tizio : les gardes à vue du père et de l'oncle prolongées

SOULAGEMENT - Recherché depuis ce samedi matin, Tizio, un nourrisson de deux mois kidnappé par son père à l’hôpital de Toulouse où il était soigné a été retrouvé dans la soirée non loin de Carcassonne, dans l'Aude. Sain et sauf. Les gardes à vue du père et de l’oncle du nourrisson ont été prolongées et lundi, il devrait y avoir l'ouverture d’une information judiciaire