Une enquête ouverte après la publication de photos de Daech sur la page Facebook du "village préféré des Français"

Contacté par LCI, l’office de Tourisme n’a pas répondu à nos sollicitations. Le maire de Rochefort-en-Terre répète de son côté que "le sujet est trop sensible" et que, si communication il y a, "ça n’est pas à lui de la faire". Le village a-t-il été choisi par les malfaiteurs car il est le préféré des Français ?" Quand vous avez des symboles forts, comme 'Village préféré des Français', ou ‘Meilleur village de Noël’… le choix n’est sans doute pas un hasard. Le nécessaire a été fait au niveau de la sécurité. Je ne peux pas en dire plus. Et nous espérons que le ou les auteurs de ce post seront rapidement interpellés et jugés".





Aucune interpellation n’avait encore eu lieu ce vendredi. Les investigations se poursuivent.