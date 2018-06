Refoulé car sa carte vitale n'était pas à jour, un Réunionnais décède, le médecin convoqué par l'ordre des médecins

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de Jonathan B. et une autopsie a été pratiquée. Selon nos informations, le Conseil de l'ordre des médecins s'est saisi de l 'affaire et a convoqué le praticien mis en cause. "L’ARS Océan Indien reste vigilante et se réserve la possibilité d’intervenir en fonction des évolutions, et dans le respect des souhaits et du deuil de la famille", indique-t-on au à l'agence de santé.





"Nous ne savons pas encore si nous porterons plainte ou si nous donnerons une suite, a confié le frère de Jonathan au site Clicanoo. Le moment est au deuil".