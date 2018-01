Épidémie de grippe : un enfant de 9 ans est mort à Lourdes

Cette semaine, Agnès Buzyn avait prévenu que l'épidémie était sévère et que la souche virale "est assez peu connue par le système immunitaire des jeunes. Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui aujourd'hui consultent aux urgences", avait-elle déclaré. Cette année, la répartition des décès est différente, par rapport aux années précédentes. "Parmi les cas admis en réanimation (depuis le début de l'épidémie, ndlr), 70 sont décédés : trois étaient âgés de moins de quinze ans, 29 de 15 à 64 ans et 38 de 65 ans et plus", a souligné Santé publique France.





Interrogé par LCI, Mathias Wargon, chef de service Urgences et SMUR Centre hospitalier de Saint Denis, indiquait que les jeunes étaient plus touchés que d'habitude car "lorsqu’il s’agit d’une souche déjà connue (c'est-à-dire qu'il y a eu une épidémie du même type de virus il y a plusieurs années), alors les personnes âgées sont probablement déjà immunisées", expliquait-il. "On a déjà eu la même situation avec le virus A(H1N1) avec une atteinte grave de jeunes et notamment de femmes enceintes. Actuellement il y a plusieurs types de grippe en circulation ; du coup certains vaccinés peuvent être infectés malgré tout", expliquait le Dr Wargon.