Essonne : deux policiers tirent sur une voiture qui leur fonçait dessus

Un équipage de police a tout d'abord remarqué deux automobilistes qui roulaient "à vive allure et à contresens" dans une rue de Ris-Orangis vers 23 heures, a raconté une source policière. Les policiers les ont alors pris en filature jusque dans la commune voisine de Draveil.





Lors d'un arrêt des contrevenants à un feu de signalisation, les agents sont descendus de leur voiture et leur ont ordonné de couper le moteur afin de les contrôler. L'un des automobilistes a aussitôt pris la fuite. Le second s'est approché d'eux puis a "mis un coup d'accélérateur dans leur direction", selon cette source. "Il a percuté un des policiers, qui s'est retrouvé sur le capot", a-t-elle ajouté. Deux policiers ont alors "fait usage de leur arme à six reprises" pour tenter d'arrêter la voiture, dont le conducteur a pris la fuite.