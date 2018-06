Essonne : Le corps d'une femme retrouvé au fond d'un puits, les pieds liés

"Il pourrait s'agir d'une résidente" du domaine, selon le parquet. "Le corps ne portait pas de trace apparente de violence. C'est donc l'autopsie qui permettra d'en savoir davantage sur les causes du décès", a-t-il précisé. L'homme qui a fait la macabre découverte était parti à sa recherche, "inquiet de voir la porte du logement de sa voisine ouverte", et il a fini par la retrouver au fond d'un puits de drainage, précise Le Parisien. Selon le quotidien, il s'agissait d'une femme présentant des "troubles psychologiques". L'enquête visant à déterminer les causes de la mort a été confiée au commissariat d'Arpajon.





Le "domaine des Géorgiens", qui s'étend sur cinq hectares et accueille actuellement une poignée de résidents permanents, abrita à partir de 1922 le premier gouvernement démocratique en exil de ce petit Etat du Caucase. Après travaux, les lieux devraient se transformer dans les années à venir en centre historique et culturel franco-géorgien.