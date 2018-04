États-Unis : arrestation d'un homme suspecté d'être le tueur du "Golden State"

Pour la police américaine, résoudre cette affaire est une immense victoire. "Nous avons trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Et elle était ici, dans le district de Sacramento", a expliqué la procureure du district de Sacramento Anne Marie Schubert lors d'une conférence de presse. Pour les familles des victimes également, le soulagement est à la hauteur des années d'attente. "Il est temps pour toutes les victimes de respirer et (...) de mettre fin à l'anxiété dont ils ont souffert ces quarante dernières années" et "de guérir", a déclaré Bruce Harrington, la voix tremblante, lors de la conférence de presse. Son frère et sa belle-sœur ont été assassinés en 1980 chez eux, et Joseph James DeAngelo est suspecté d'être leur meurtrier.