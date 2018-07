Eure : 41 passagers d’un car en feu sauvés par leur chauffeur

"Le symbole de la batterie était carrément en feu, j’ai vu dans les rétros qu’il y avait de la fumée. Je me suis mis sur le côté", raconte-t-il à France Bleu. Il dit avoir "ouvert les portes" et invité ses passagers à sortir "parce qu’il y avait un souci". "En même pas trois minutes, le feu s’est intensifié. On a eu le temps d’ouvrir les soutes sur le côté pour prendre un peu les bagages avant que ça ne s’enflamme carrément. Pour moi ça a duré une heure mais ça n’a duré que 5-10 minutes en tout", poursuit-il.