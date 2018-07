Redoine Faïd : des agents pénitentiaires avaient alerté l'administration une semaine avant son évasion

"Nous prenons des risques graves et sérieux de trouble à l’ordre public, sans compter le risque de violences très graves voire irréversibles sur nos personnels". Et de poursuivre : "J’observe qu’aujourd’hui, nous n’agissons que dans l’urgence et demain, nous agirons qu’après l’incident. Enfin, je considère votre décision très dangereuse […] pour le personnel et pour l’ordre public car je vous rappelle pour votre information que seuls trois détenus en France (...) se sont évadés avec de l’explosif à savoir Khider, Ferrara et Faid Redoine."





Face aux questions sur d'éventuelles défaillances que pose l'évasion du braqueur, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a indiqué ce lundi avoir demandé le lancement d'une mission d'inspection.