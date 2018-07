Evasion de Redoine Faïd : les fugitifs ont pris la direction de l'autoroute A1

Dans la matinée du 1er juillet 2018, la prison de Réau (Seine-et-Marne) a été le théâtre d'une évasion spectaculaire, celle de Redoine Faïd. A 11h20, un hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur de la prison et trois hommes lourdement armés en sont sortis. Ils sont ensuite allés extraire Redoine Faïd d'une séance de parloir pour retourner rapidement dans leur engin. Celui-ci a été incendié à quelques kilomètres de là. Le pilote, qui avait été pris en otage a, quant à lui, été pris en charge par les policiers. Les fugitifs ont pris la direction du nord, vers la route A1 dans un véhicule noir qui a été retrouvé sur le parking d'un centre commercial. Rédoine Faïd, lui, reste introuvable. Le plan épervier a été déclenché dans toute la région, avec des contrôles routiers aléatoires.



