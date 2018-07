Évasion de Rédoine Faïd : où en est l'enquête ?

L'enquête sur l'évasion de Rédoine Faïd suit son cours. Les policiers ont mis la main sur un sac de sport rempli d'armes et d'outils le dimanche 8 juillet. Cette précieuse pièce de conviction a été abandonnée dans une forêt de l'Oise. Alors, on se demande si ces nouveaux éléments pourront permettre de remonter la piste du commando et du fugitif ?



