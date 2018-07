Evasion spectaculaire de Rédoine Faïd : le système de surveillance de la prison de Réau est-il défaillant ?

Trois hommes lourdement armés ont aidé Rédoine Faïd à s'évader de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Le ministère de la Justice a, pour une fois, reconnu que la surveillance du détenu était insuffisante et a ouvert une enquête sur d'éventuelles défaillances des mesures de sécurité du centre pénitentiaire. La famille d'Aurélie Fouquet, la policière tuée lors d'un braquage impliquant Rédoine Faïd, savait que le malfaiteur s'évaderait encore une fois. Ce dernier n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé.



