VIDÉO - "Tout le monde a eu peur" : un détenu présent lors de l'évasion de Redoine Faïd témoigne

"Un coup d'éclair". C'est dans ces termes que l'un des détenus de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, décrit l'évasion de Redoine Faïd dimanche matin. "Il n'y a eu aucune alarme, rien du tout. On les a juste vus venir : grosses cagoules, lunettes... On ne voyait même pas leur couleur de peau", raconte-t-il à LCI au téléphone. Le témoin, également au parloir au moment de l'opération, rapporte que tout le monde a dû se coucher à terre et que tout s'est passé extrêmement vite. "Tout le monde a eu peur, ils ont fui", assure-t-il en parlant vraisemblablement des gardiens de la prison.





Selon le prisonnier, la direction de l'établissement pénitentiaire a mis en place depuis cet événement une prise en charge psychologique des témoins. "Ils veulent qu'on soit suivis par des psychiatres et ils ont demandé à tous les témoins de suivre un traitement médicamenteux".