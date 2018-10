Enfant de 3 ans mort dans un bus scolaire en Martinique : le chauffeur de bus mis en examen

Le chauffeur de bus scolaire, âgé de 40 ans, avait retrouvé ce mardi 3 octobre vers 15h le corps sans vie de Meddy, 2 ans et dix mois. L'enfant aurait dû être déposé sept heures plus tôt devant son école maternelle à Josseaud (Rivière-Pilote) mais le petit s'était endormi. Le chauffeur a été mis en examen pour homicide involontaire. Il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire et s'est vu interdire de transporter des passagers à l'issue de sa présentation à un magistrat instructeur.