Toulon : un père de famille poignarde sa femme le jour de Noël devant leurs enfants

Les habitants de la résidence Mon Paradis à Toulon les décrivent comme une famille "sans histoires". C’est pourtant dans les larmes et le sang que s’est déroulé leur Noël. Le 25 décembre à midi, et ce après un différend familial, selon les enquêteurs, le père de famille, âgé d’une quarantaine d’année, a assené plusieurs coups de couteau à sa femme. Touchée à l’abdomen, la mère de famille est décédée. Leurs enfants, âgés de 9, 14 et 15 ans, ont tous assisté à la scène, rapporte France Bleu, qui indique qu’ils ont été légèrement blessés en tentant de s’interposer. "Choqués, ils n’ont pas encore pu être entendus", a expliqué une source policière à 20 Minutes.