Paris : la brigade des mineurs saisie pour une affaire de viol entre élèves de maternelle

La petite fille aurait subi, à deux reprises, l'année dernière le même type d'agression par deux autres camarades. Interrogée par Le Parisien, Michèle Créoff, la vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, estime que ce "type d'acte n'est pas fréquent, mais pas exceptionnel non plus". Selon elle, c'est l'âge où "la curiosité émerge, notamment au niveau sensoriel et sexuel", tout en insistant sur le "phénomène de groupe", une forme de "surenchère émotionnelle". Reste à savoir selon elle "comment un groupe d'enfants, aussi jeunes, peut abuser d'un autre enfant sans qu'il n'y ait eu de prise de conscience du milieu éducatif ou parental".





Un policier précise toutefois que dans la pratique "les parquets n'engagent pas de poursuites contre des enfants aussi petits". Il conseille qu'en "pareil cas, une plainte soit systématiquement déposée", afin qu'une enquête puisse permettre de lever les doutes sur les origines de telles violences.