"Fête à Macron" : un véhicule de presse vandalisé place de la Bastille

Jusqu'à cet incident place de la Bastille, le défilé s'est déroulé dans le calme et une ambiance largement festive, encadré par 2000 policiers et gendarmes venus empêcher l'irruption de black blocs, quelques jours après les violents incidents du 1er-Mai. La manifestation "La fête à Macron", organisée à l'initiative du député François Ruffin a rassemblé 38.900 personnes selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias. La police en a compté 40.000 et La France insoumise 160.000.