Foire du Trône : deux blessés après un nouvel incident sur un manège

Plus de peur que de mal… Dimanche soir, un couple a été légèrement blessé à la foire du Trône à Paris à la suite d'un incident mécanique sur une attraction baptisée La Boule. L'un des câbles du manège s'est distendu et l’habitacle où se situait le couple a heurté le bras de l'engin. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris.