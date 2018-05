Moselle : un arbitre d’origine marocaine trouve une tête de porc dans son vestiaire

"Je pense à la personne qui a été victime. On est à côté de lui, et on est prêt à faire toutes les actions de sensibilisation pour lui montrer que c'est un acte isolé d'un imbécile et que ce n'est certainement ni l'avis de la commune, ni l'avis du club", a ajouté le maire d'Entrange. "Moi ça me révolte. C’est bête, vulgaire, et ahurissant. Le comité réfléchit même à une démission collective".