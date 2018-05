Freddy, l'adolescent disparu dans l'Ain, retrouvé sain et sauf

FAITS DIVERS – Au lendemain de l'appel à témoin lancé par la police nationale, le jeune Freddy Morel, qui n’avait plus donné signe de vie depuis dimanche et son départ à vélo pour Lyon, depuis Bourg-en-Bresse, a été retrouvé sain et sauf.