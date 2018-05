Fusillade à Liège : le parquet fédéral privilégie la piste d'un attentat terroriste

Un homme armé d'un revolver a tué trois personnes, dont deux policiers, à Liège ce mardi 29 mai, avant d'être abattu à son tour par les forces de l'ordre. Si plusieurs témoins affirment que l'assaillant avait crié "Allahu Akbar" à plusieurs reprises au moment d'ouvrir le feu, la suite reste encore confuse. Selon nos sources, le tireur, âgé de 36 ans et originaire de Belgique, se nommait Benjamin H. et était en liberté conditionnelle. Le parquet fédéral belge, saisi pour ce dossier, privilégie la piste d'un attentat terroriste et vérifie si le tueur a été radicalisé en prison.



