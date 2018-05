Commando armé à Marseille : "une opération d'intimidation inédite et très violente", estime le procureur

"On a des individus qui sont très assurés dans ce qu’ils font et qui emploient des moyens qui relèvent du banditisme", a développé Xavier Tarabeux. Sur le possible enlèvement d’un homme au cours des faits, le procureur de Marseille a rappelé le témoignage de cet homme qui "a indiqué avoir vu un individu, qui fait fonction de guetteur dans la cité, pris en chasse par le véhicule" et "forcé à monter dedans". "Cet individu (enlevé) n’a pas été retrouvé, et aucun signalement n’a été reçu", a poursuivi le procureur, qui a néanmoins précisé qu’il n’y avait "pas de raison de mettre en doute ce témoignage".





Des propos qui viennent contredire ceux du préfet de police des Bouches-du-Rhône tenus quelques heures plus tôt. Olivier de Mazières avait qualifié ce possible enlèvement de "rumeur", expliquant que "pour l'instant" aucun élément ne permettait de confirmer cette hypothèse.

Durant la scène qui s’est déroulée en plusieurs actes, les malfaiteurs avaient également "mis en joue les policiers" qui les avaient pris en chasse et "qui n’ont pas riposté" à ce moment-là. C’est lorsque deux véhicules ont dépassé les forces de l’ordre qu’un "individu assis dans le second a exhibé une arme longue qu’il a pointée vers" eux que l'un des policiers a "fait feu à quatre reprises avec son arme de service".





Deux véhicules "susceptibles d’avoir été utilisés ont été retrouvés incendiés dans la nuit" et sont en cours d’expertise. Pour l’heure, l’identité des auteurs"dissimulés, cagoulés et vêtus de noir" n’est pas connue, a déclaré le procureur. Les enquêteurs travaillent sur "une dizaine de personnes au total".