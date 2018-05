Mort du petit Tom dans l'Aisne : un traumatisme crânien à l'origine du décès, le suspect bientôt déféré

Lundi, peu avant 23h, "les gendarmes, qui intervenaient dans le cadre d'une disparition inquiétante, ont découvert le corps du garçon, prénommé Tom, dans un jardin difficile d'accès d'une maison abandonnée", a indiqué une source judiciaire à l'AFP, confirmant une information de l'Aisne Nouvelle. Selon le parquet de Laon, le corps était "dénudé" avec "simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou". A ce stade, "la cause de la mort n'est pas déterminée, il y a un hématome important au niveau de la tête et il y a des traces de viol". Le corps de l'enfant, retrouvé sous une palette de bois, a également "été aspergé avec de l'hydrocarbure" et les enquêteurs ont constaté "un début de combustion des végétaux qui entourent le corps".