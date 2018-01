Gard : les corps de 18 chats empoisonnés découverts sur le parking d'un supermarché

Sur sa page Facebook, l'ALFA a réagi : "Des chatons, petits et gros chats, aucun n'a été épargné, un véritable carnage plus d'une trentaine de chats tués froidement, 18 chats rien que mardi matin. Tous morts dans d'atroces souffrances et encore aujourd'hui d'autres succombent, ce vendredi matin encore 3 chats dont un tout petit chaton de 4 mois à peine."