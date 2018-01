Garde à vue du mari d'Alexia Daval : "Jonathann est serein", selon son avocat

"Il est serein comme il l’a toujours été, commente Me Randall Schwerdorffer. Même s’il est peiné par ce qu’il se passe. Il m’a fait part de sa déception de voir que l’on revenait chez lui, refouiller toutes ses affaires pour trouver quoi ? Lui, il ne voit pas." Pour son défenseur, il n’y "aucun élément nouveau" qui justifie ce placement en garde à vue, à part le fait que ce soit "le mari et que ce couple avait eu des hauts et des bas". Il y avait "certaines engueulades entre eux en raison de cette difficulté d’avoir un enfant" mais "ça me parait très fragile comme mobile", poursuit l'avocat.





Informaticien à Gray, Jonathann Daval décrit comme un homme gentil, sportif, et plutôt effacé dans son couple, avait indiqué lors de sa toute première audition devant les gendarmes en tant que témoin s’être disputé avec son épouse la veille de sa disparition. Une altercation qui, selon lui, expliquerait les marques de griffures visibles au niveau de ses bras. C’est lui qui avait alerté les gendarmes vers 12h30 le 28 octobre dernier. Selon son récit, Alexia était partie faire un footing vers 9h30. Mais aucun témoin ne l'a vue courir ce jour-là.