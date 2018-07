Gironde : un balcon s'effondre pendant le feu d'artifice, 7 blessés

Elles s'étaient rassemblées pour profiter de la vue sur le feu d'artifice. Sept personnes ont été blessées samedi soir lors de l'effondrement du balcon d'une maison de location. Au total, une dizaine de personnes âgées de 20 à 82 ans étaient rassemblées sur ce balcon situé à 4 mètres de hauteur lorsque celui ci a cédé.





Parmi les personnes blessées quatre sont plus gravement touchées. Une femme de 48 ans a été transportée "dans un état très grave" par hélicoptère au CHU de Bordeaux. Trois autres victimes ont également été grièvement blessées: un homme et une femme âgés tous deux de 20 ans, et un homme de 48 ans. Trois autres personnes ont été blessées dans la chute, mais sans gravité.





Selon France Bleu Gironde, il s'agit de touristes français.





Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.