Gros coup de filet contre des militants de la mouvance ultra-droite

Dans la matinée du 24 juin, la DGSI a arrêté dix hommes de la mouvance ultra-droite presque partout dans l'Hexagone. La plupart ont une cinquantaine d'années et ils sont souvent mariés et pères de famille. Ils vivent dans des quartiers parfois huppés, près de Paris. L'un des gourous présumé de cette équipe est un artisan plombier. Georges Brenier, spécialiste police-justice de TF1, nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.