Groupe d'ultra-droite AFO : les 10 suspects présentés au juge d'instruction

Ils pourraient bientôt être mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Soupçonnés de préparer des attaques contre des musulmans, les 10 membres présumés du groupuscule d'ultra-droite AFO (Action des forces opérationnelles) ont vu leur garde à vue levée ce mercredi. Ils doivent être présentés dans l'après-midi au juge d'instruction, indique dans un communiqué le procureur de la République de Paris, qui précise qu'il a demandé le placement en détention provisoire de neuf d'entre eux, et le placement sous contrôle judiciaire du dixième.





Le parquet détaille par ailleurs les premiers résultats des investigations, démarrées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 13 avril dernier. Les enquêteurs ont établi qu'AFO tentait de recruter de nouveaux membres et d'étendre son maillage territorial en se structurant au niveau régional. Certains membres cherchaient à se procurer des armes et avaient déjà testé des explosifs artisanaux. Autant d'éléments qui laissaient craindre un passage à l'acte violent et avait motivé le coup de filet réalisé dans la nuit du 23 au 24 juin dernier aux quatre coins de la France (Corse, Vienne, Charente-Maritime, Yvelines, Val d’Oise et Hauts de Seine).