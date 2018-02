Guerre familiale autour de l'héritage de Johnny Hallyday

Ce lundi 12 février, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Johnny Hallyday, dans son dernier testament, a tout légué à sa femme. Refusant cet acte, David Hallyday et Laura Smet recourrent à la justice tandis que Laeticia Hallyday désapprouve que l'affaire soit médiatisée. Les fans eux, se demandent comment la rock star ait pu déshériter ses propres enfants, en faveur exclusive de son épouse. D'autant plus que la loi française ne permet pas. L'on s'attend à une longue et rude bataille judiciaire.



