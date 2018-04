Guyane : enquête sur les "mules" de Cayenne

La Guyane est devenue une plaque tournante pour le trafic de drogue international. La cocaïne produite en Colombie et au Pérou transite par voie terrestre avant d'alimenter par la voie des airs 20% du marché Hexagonal. Découvrez en images notre enquête à l'aéroport de Cayenne sur les mules. ces trafiquants de drogue qui tentent de passer de la cocaïne dans des avions à destination de Paris.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.