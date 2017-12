Guyane : un soldat français meurt au cours d'une opération contre l’orpaillage illégal

Cet homme, âgé de 30 ans et père de deux fillettes, est ainsi décédé dans le cadre de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage. "Depuis le début de cette opération, 8000 militaires ont servi en Guyane. Chaque jour, 300 militaires et gendarmes sont engagés dans la lutte contre l’orpaillage illégal", indiquent les Forces armées en Guyane. Ce fléau social, dévaste les forêts, détruits des rivières, menace et contamine des populations.