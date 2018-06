Haute-Saône : disparition "très inquiétante" d'un enfant syrien de 12 ans

La gendarmerie de Gray a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le garçon, qui réside à Gray depuis plus d'un mois et parle très peu le français. Lors de sa disparition, ce garçon brun aux yeux bleus était vêtu d'un short bleu, d'une chemise blanche et de baskets noires, précise l’appel à témoins lancé par la gendarmerie, joignable au 03.84.65.11.45 pour tout renseignement permettant de localiser l’enfant.