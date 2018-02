Hautes-Pyrénées : trois skieurs tués par une avalanche

Mercredi 14 février 2018, une avalanche mortelle a secoué la station de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Trois skieurs, qui évoluaient sur une zone hors-piste du domaine skiable, ont été emportés par une coulée de neige. Le drame s'est produit entre 1 800 et 2 000 mètres d'altitude. Le manteau neigeux était très instable à cause du redoux. Les victimes étaient originaires de la région de Bordeaux.



