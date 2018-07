Pas-de-Calais : une enquête ouverte après l'intoxication au chlore de quarante campeurs

Irritations oculaires, problèmes des voies respiratoires, nausées et vomissements. Tels sont les les symptômes dépeints par 33 enfants et 7 adultes, ce mercredi, au camping Les Jardins de la Mer de Merlimont (Pas-de-Calais).





"Il y avait une sorte de liquide verdâtre dans le fond de la piscine. J'étais dans l'eau et on a tous aidé à sortir les enfants qui avaient les yeux qui piquaient, qui vomissaient et ils ont été pris en charge très rapidement", a raconté un campeur à France 3 Hauts de France.