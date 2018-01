Hismaël, 15 ans, mort poignardé à Paris : "Ici, tout le monde craint un retour de match"

Au total, cinq personnes nées en 2002 et en 2003 ont été placées en garde à vue dans le cadre dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte samedi pour meurtre et confiée au 2e district de la police judiciaire. Parmi eux figurent deux mineurs placés en garde à vue le lendemain du drame et appartenant à l'une des bandes, a précisé la source judiciaire. L'un des deux adolescents arrêtés la veille sur les lieux, après avoir été désignés par des témoins comme ayant participé à la bagarre, a en revanche vu sa garde à vue levée dimanche soir, selon la même source.





Les enquêteurs continuaient ce dimanche d'entendre un mineur qui "s'est présenté spontanément à la police (la nuit du drame, ndlr) en qualité de témoin mais qui a indiqué avoir participé à la rixe au côté de la victime décédée", selon la source judiciaire. Il a été placé en garde à vue pour "violences et participation à un attroupement armé".