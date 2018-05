Homme battu à mort à Pau : deux mineurs mis en examen

L'enquête se poursuit six jours après la mort d'un homme de 32 ans à Pau. La victime avait été battue sous les yeux d'une cinquantaine de témoins. Huit à dix jeunes auraient participé à ce déchaînement de violence. Deux adolescents de 16 et 17 ans viennent d'être mis en examen pour meurtre. À Saragosse où s'est déroulé le drame, c'est l'incompréhension qui règne. Les habitants regrettent que ce meurtre vienne ternir l'image de leur quartier.



