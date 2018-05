Homme battu à mort à Pau : garde à vue prolongée pour deux mineurs, le troisième libéré

Le parquet a indiqué qu'"aucun lien n'est établi entre le passé de la victime et les faits survenus" vendredi soir. Une altercation entre la victime et un mineur âgé de 16 ans serait à l’origine du lynchage, selon Sud-Ouest. Des jeunes du quartier seraient venus à la rescousse de leur ami et c'est à ce moment là que la rixe, "d'une extrême violence", aurait éclaté.





Le maire de Pau et président du MoDem, François Bayrou, cité par le journal, a dénoncé de "très graves événements, dramatiques et criminels". Il a évoqué des jeunes "souvent d'origine étrangère" et des "comportements délictueux (...) sur fond de trafics (...) ayant trait à la drogue".