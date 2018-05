Homme battu à mort à Pau : trois mineurs en garde à vue

Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un trentenaire vendredi soir en pleine rue à Pau. Âgée de 32 ans, la victime, née au Burkina Faso et de nationalité française, avait été battu à mort par un groupe d'adolescents dans le quartier Saragosse, un quartier populaire de la cité béarnaise.





Plusieurs témoins, qui avaient alerté les secours, ont été entendus par la police. Selon eux, la victime aurait été rouée de coups par une douzaine de mineurs, certains continuant alors qu'il était à terre. Les secours arrivés sur place rapidement n'avaient pu la ranimer. Le jeune homme décédé, qui s'est installé depuis peu dans le Béarn, était "connu des services de police en région parisienne" a précisé la procureur de la République de Pau, Cécile Gensac. Selon Sud Ouest, il a été condamné entre 2010 et 2015 pour des faits de vol aggravés et trafic de stupéfiants.





Le maire de Pau et président du MoDem, François Bayrou, cité par Sud Ouest, a dénoncé des "faits gravissimes" et de "très graves événements, dramatiques et criminels". Il a évoqué des jeunes "souvent d'origine étrangère" et des "comportements délictueux (...) sur fond de trafics (...) ayant trait à la drogue".