Paris : les passages piétons arc-en-ciel du Marais de nouveau vandalisés, Anne Hidalgo s'insurge

C'est la deuxième fois qu'ils sont vandalisés en trois jours. Des tags homophobes ont été découverts ce vendredi matin sur les passages piétons arc-en-ciel de la rue des Archives et de la Verrerie à Paris, où l'on pouvait notamment lire : "Dictature LGBT" ou "Hidalgo dégage".





Un acte similaire s'était déroulé dans la nuit de lundi à mardi : les peintures avaient été recouvertes de blanc et un tag "LGBT hors de France" inscrit au sol. Face à cet acte de vandalisme, la mairie de Paris avait décidé de saisir le Procureur de la République et annoncé son intention de rendre ces passages piétons - à l'origine réalisés uniquement pour la Marche des fiertés de ce week-end - permanents, et même d'en ajouter quelques uns supplémentaires.