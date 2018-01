Il loue sa maison sur Airbnb pour le Nouvel An et la retrouve ravagée par une centaine de personnes

"Le frigo ne marche plus, le lave-vaisselle est cassé, le canapé a été démonté, une partie était à l’étage. Le petit lit de ma fille était dans la baignoire… La douche est descellée, un carreau est cassé. Ils ont arraché le lustre du salon. C’est l’horreur", confie Marina dans les colonnes du quotidien régional. "Même Plume, le poisson rouge de ma fille, est décédé." Les parents et leurs deux enfants ont été contraints de déménager temporairement le temps des réparations (un délogement forcé pris en charge par Airbnb même si le couple doit avancer les frais). "Comment allons-nous faire la semaine prochaine. Lorsque l’école va reprendre ?"





Démoralisée et angoissée, la famille trouvera peut-être toutefois un brin de réconfort dans la solidarité que leur histoire a suscité. À l’initiative de l’un de leurs amis d’enfance en effet, une cagnotte a été mise en place sur le site Le Pot Commun afin, notamment, de leur permettre de démarrer les travaux. S’il est pour l’heure impossible de connaître le montant récolté, nul ne doute que Melissa, Julien et leur deux filles devrait avoir de quoi repartir du bon pied ; ce dimanche en fin de matinée, plus de 650 personnes y avaient déjà participé.