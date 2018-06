"Il s'apprêtait à intégrer une école d'art", deux amis de Kévin, 17 ans, assassiné, racontent le garçon qu'il était

"Kévin, je le connais par cœur. On se côtoie depuis 7 ans. Il m’a pris sous son aile à mon arrivée au collège en classe de sixième car j’étais nouveau à Mourmelon-le-Grand", raconte ainsi Lucas en continuant de parler de son ami au présent tant il ne "réalise pas" que son ami n'est plus là. "Il m’a présenté à ses propres amis et m'a mis en confiance. Je suis alors devenu plus qu'un simple copain de classe. On a commencé à partager nos passions, la boxe, le karaté et la musculation", détaille l'adolescent de 17 ans. Au fil du temps, les garçons se soutiennent et développent une relation fraternelle. " On se conseillait sur nos histoires d'amours respectives"affirme t-il.





"Il débarquait en bas de chez moi en pleine nuit pour discuter. Je passais par la fenêtre pour le voir à l'insu de mes parents. Il me parlait de ses problèmes de cœur. Il en était rassuré", ajoute quant à elle Méhura.