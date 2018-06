Immigration : la police contrôle la gare de Menton Garavan du matin au soir

Plus de la moitié des migrants en provenance d'Italie qui tentent d'entrer au pays, sont arrêtés à la gare de Menton Garavan. Proche de la frontière, ce point stratégique est contrôlé par la police du matin au soir. Les trains en provenance de la ville italienne Vintimille sont également inspectés de fond en comble et même sous les rails. Des patrouilles de police y sont présentes 24 heures sur 24.



