Incendie meurtrier d'Aubervilliers : un enfant de 10 ans mis en examen

Les faits se sont déroulés le 26 juillet, dans une tour de 18 étages de cette ville de Seine-Saint-Denis. Le feu est parti dans l'après-midi du 17e étage et s'est propagé au 18e étage, ainsi qu'aux étages inférieurs. Une femme et ses trois enfants, âgés de 1, 4 et 6 ans, avaient péri dans l'incendie. Neuf personnes, six habitants et trois pompiers, avaient également été transportés à l'hôpital, mais leurs jours n'étaient pas en danger. Dans la foulée, une enquête était ouverte pour déterminer les causes de cet événement dramatique.